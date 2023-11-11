Відкладали з пенсій: літня киянка із родичкою купили дрони для ЗСУ (фото)

Жінки цілеспрямовано відкладали гроші

Мешканка Івано-Франківської області та її родичка з Києва придбали два дрони-камікадзе для ЗСУ. Жінки відклали практично по 20 тисяч гривень кожна зі своїх пенсій.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Рожнятівської сільської ради у Фейсбук. Жінки вирішили придбати дрони і таким чином допомогти нашим захисникам.

Жінки придбали дрони для ЗСУ

Так, мешканка села Рожнятів та її родичка з Києва вирішили зробити свій посильний внесок у перемогу України над ворогом та придбали два дрони-камікадзе. Вони зібрали зі своїх пенсій майже по двадцять тисяч гривень кожна.

Жінки придбали дрони для ЗСУ

"Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів! А нещадні до ворога пташки – дрони уже в дорозі до 10-ї ОГШБ "Едельвейс". Дякуємо нашим ЗСУ! Разом до Перемоги!", — наголошується в повідомленні.

Варто зазначити, що під постом в інтернеті українці залишили багато позитивних коментарів та подякували жінкам за їхній вчинок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дрони не лише у повітрі: наземний безпілотник "Сірко" може рятувати життя на фронті. Українські наземні дрони можуть не лише рятувати наших військових, а й знищувати ворогів.

Поки українські дрони виглядають окупантів, дрони наземні їх або підривають, або допомагають українським військовим із різними завданнями. Так в українському війську є кілька дронів-тезек, які активно допомагають ЗСУ долати ворогів.