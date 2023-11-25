США у захваті: американський посол висловилася про рекордну атаку "шахедів" на Київ

У США обурені новою атакою росіян на Україну

Посол США в Україні Бріджіт Брінк відреагувала на нічну атаку дронів на Україну. Вона назвала поведінку росії цинічною і подякувала військовим, які збили більшу частину ворожих БПЛА.

Про це Бріджіт Брінк написала на своїй сторінці у Twitter. Посол зазначила, що росія вирішила посилити атаки у той момент, коли в Україні почала погіршуватися погода.

Дипломат підкреслила, що температура в Україні падає нижче за нуль і саме в цей період росіяни "цинічно посилають хвилі іранських безпілотників", щоб атакувати Україну та Київ зокрема.

"У Києві всю ніч активно працювала ППО… Дякую українським захисникам", – заявила Брінк.

Нагадаємо, що окупанти запустили Україною понад 70 дронів з яких тільки 60 було знищено в Києві. Тривога у столиці тривала понад 6 годин. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав ексклюзивні кадри постраждалого Києва. У будинках вибило вікна, а в деяких зруйновано верхні поверхи. Декілька людей постраждали, а без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ. На щастя обійшлося без постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Запоріжжю, попередньо балістичною ракетою ракети С-300. Вибухи було чути у різних районах міста.