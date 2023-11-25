Енергосистеми пошкоджені: у Києві та області можуть бути перебої зі світлом

Споживачів просять не піддаватися паніці

У ніч на суботу, 25 листопада, росіяни масово атакували Київ безпілотниками. У зв’язку з цими подіями жителів та гостей столиці та області попереджають про можливі відключення електроенергії.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації з посиланням на "Укренерго". Надійність енергосистем у регіоні, наразі, значно знижена.

Так, на цей час магістральні повітряні лінії електропередач та лінії розподілу обленерго у центральному регіоні пошкоджені. Через це надійність енергоживлення у регіоні знижена.

Для того, щоб повністю ліквідувати наслідки ворожих атак, потрібен час. Фахівці, які входять до складу ремонтних бригад, роблять все, що від них залежить, щоб відновити надійність енергосистем якнайшвидше.

Людей просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, і не панікувати.

"Ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Але в період виконання відновлювальних робіт в столиці можливі обмеження енергопостачання. Для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше.

Будь ласка, допоможіть їм – не перевантажуйте мережі, споживайте електроенергію ощадливо", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні фото наслідків атаки на Київ. Тривога у столиці тривала понад шість годин. А кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місцях руйнувань та показав унікальні кадри наслідків.