Продавали на базарах та в ресторанах: на Київщині ділки наживалися на їжі для ЗСУ

Зловмисникам загрожує тривалий час ув’язнення

Правоохоронці викрили посадових осіб однієї з військових частин Київської області, які "заробляли" гроші на угодах із продуктами для ЗСУ. Злочинна схема приносила мільйони гривень прибутку організаторам.

Про це повідомили у прес-службі ДБР. Представник однієї з військових частин у змові з бізнесменом виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не постачалася.

Фото з місця затримання

Так, представник військової частини у Київській області у змові з приватним підприємством виписував "накладні" на постачання продукції на мільйони гривень, яка не постачалася. Міністерство оборони України повністю здійснювало оплату продуктів харчування.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового

Використовуючи злочинну схему, зловмисники привласнювали собі готівку. На даний момент отримано докази про присвоєння щонайменше 5 мільйонів гривень.

Фото з місця обшуків

Посадовим особам військової частини та одному з бізнесменів повідомлено про підозру у заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем. Також їм інкримінують ще кілька статей.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів було вилучено значні суми готівки.

Розслідування по справі триває.

Раніше "Телеграф" розвовідав про те, що СБУ повідомила про підозру київському блогеру. Як повідомляє прес-центр СБУ, підозрюваний навмисно пересувався вулицями міста у комендантську годину та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів блогер робив відеострім на власній сторінці у Facebook, де ображав українських захисників і фіксував їх геолокації на території столиці.