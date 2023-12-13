Потужна нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла (фото, відео)

На місці події працює поліція, рятувальники, медики, а також психологічна служба ДСНС

Внаслідок нічних обстрілів окупантів по Києву було пошкоджено фасад багатоповерхівки у Дніпровському районі. На шостому поверсі сталося спалахування балкона, а у дворі будинку вогонь охопив вісім автомобілів.

Було врятовано 17 осіб, з яких 5 осіб не могли самостійно пересуватися, та 7 дітей. Ще 25 людей евакуювали на безпечну відстань. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також під час атаки було пошкоджено будинок дитячого садка. В результаті понівечено фасад будівлі, вибито вікна. Виявилося, що всередині був охоронець. На щастя, його життю нічого не загрожує.

"За інформацією поліції, постраждали 34 особи. 15 — госпіталізовані. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес. На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні Пункти Незламності", — написав Клименко.

Ушкоджена багатоповерхівка знаходиться під охороною поліції, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян.

Крім цього, за іншою адресою в результаті обстрілів виникла пожежа в приватному будинку. У Дарницькому районі внаслідок ворожих обстрілів сталося спалах житлового будинку на площі 400 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.

Також за двома адресами у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Було зафіксовано падіння уламків та в інших районах столиці. На щастя, постраждалих та жертв немає.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про збільшення кількості постраждалих під час нічної атаки. За його словами, поранення отримали 53 особи. З них 20, у тому числі двоє дітей, були госпіталізовані. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. У тому числі й 6 дітей.

Нагадаємо, що на місці події після нічного обстрілу Києва побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав ексклюзивні фото наслідків.