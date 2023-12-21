Без пожежі не обійшлося: чим для Київщини обернулася атака "шахедів" (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

У ніч проти четверга, 21 грудня, під час масованого удару "шахедами" по Україні, в одному з районів Київської області уламки збитого безпілотника впали на територію цивільного підприємства. В результаті події виникла масштабна пожежа в складському приміщенні.

До ліквідації загоряння залучалося 7 одиниць техніки та 36 рятувальників. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київщини.

Відомо, що уламки збитого "шахеда" впали на територію підприємства та пошкодили складське приміщення, яке почало горіти. Загальна площа загоряння склала понад 1500 квадратних метрів.

Ліквідація наслідків падіння уламків збитого шахеда

Пожежники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок ворожої атаки було знищено складську будівлю, 2 легкові автомобілі та позашляховик. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Крім цього, глава КОВА Руслан Кравченко повідомив про те, що уламки збитого безпілотника пошкодили два складські приміщення і 4-х поверхову будівлю, яка розташовувалася поруч зі складом, — у будові пошкоджено стіни та вибито вікна.

Також зазначається, що пошкоджено було вісім автомобілів.

Усі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

"Звертаємось до кожного мешканця області — не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Ставтеся до питання безпеки відповідально. Бережіть себе та своїх близьких", — наголосив Кравченко.

Ліквідація наслідків падіння уламків збитого шахеда

"Телеграф" повідомляв про те, що раніше Київ опинився під ракетним ударом. У кількох районах столиці виникли пожежі. В результаті події постраждало 53 людини, з них 6 дітей. Ліквідацією наслідків нічного удару по Києву займалися всі екстрені служби міста.