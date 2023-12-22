З'явились перші фото наслідків прильоту дрона у багатоповерхівку в Києві

Попередньо, на багатоповерхівку впали уламки знищеного дрона

З'явилися перші фото з місця влучання російського дрона у багатоповерхівку у Києві. Попередньо відомо, що влучання сталося у будинок на вулиці Лобановського (Солом'янський район м. Київ).

Фото наслідків російського теракту публікує Київська міська військова адміністрація. Пошкоджені верхні поверхи будівлі.

Мер міста Віталій Кличко вже повідомив, що через російський теракт в Солом'янському районі ушпиталено одну постраждалу людину. Загиблих, на щастя, немає.

Як писав "Телеграф", російські терористи ввечері 21 грудня знову намагалися атакувати Київ за допомогою безпілотників "Шахед". Безпілотники було знищено, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження будівель у деяких районах столиці, нажаль, не обійшлося й без постраждалих. Служби ліквідовують наслідки російської атаки по місту.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що раніше Київ опинився під ракетним ударом. У кількох районах столиці виникли пожежі. В результаті події постраждало 53 людини, з них 6 дітей. Ліквідацією наслідків нічного удару по Києву займалися всі екстрені служби міста.