При світлі дня: який вигляд має київська багатоповерхівка, яку пошкодив "шахед" (ексклюзивні фото та відео)

На щастя, обійшлося без загиблих

У ніч на п’ятницю, 22 грудня, Київ пережив масовану атаку ворожих БПЛА, які наробили біди у різних місцях столиці. Найбільше руйнувань зафіксовано у Солом’янському районі, де "шахед" влетів у квартиру житлового будинку.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивні фото багатоповерхівки, пошкодженої під час нічної атаки. На знімках видно жахливі наслідки ворожих дій та масштаби руйнувань.

Як відомо, ворожий БПЛА влучив у багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Лобановського. Внаслідок цього у трьох квартирах на 24-26 поверхах частково були зруйновані стіни та ще у трьох вибиті вікна. Крім цього, на верхніх поверхах спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Ян Доброносов, "Телеграф"

За попередніми даними, є двоє постраждалих. У людей були діагностовані забиття м’яких тканин та різані рани. Один із постраждалих був госпіталізований до медзакладу.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Також стало відомо про те, що "шахед" влетів у квартиру журналіста "Факти.Спорт" та ведучого телемарафону національних новин Андрія Ковальського. Чоловік та його родина вижили, проте їхня квартира зазнала значних пошкоджень. Ковальський згодом уточнив, що пожежу ліквідували, але практично все майно було знищено — від вікон до телевізора.

У свою чергу начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко повідомив, що сили ППО активно працювали по ворожим дронам. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає.

Водночас в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час нічної атаки на Київ дрони наробили лиха у трьох районах столиці (фото). Зазначається, що ворог намагався вразити інфраструктуру міста та житлових будинків.

За попередніми даними, є двоє постраждалих із забитими місцями м’яких тканин і різаними ранами, один з них госпіталізований.