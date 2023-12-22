Шматок ДВП та плати: знайдено уламки безпілотника, який пошкодив багатоповерхівку у Києві (фото)

За фактом атаки на Київ безпілотниками розпочато досудове розслідування

У п’ятницю, 22 грудня, у Солом’янському районі Києва було виявлено уламки ворожого БПЛА, який пошкодив багатоповерховий житловий будинок під час атаки на столицю. Безпілотник розлетівся на кілька частин.

Про знахідку повідомили у київському Телеграм-каналі "Правий берег Київ". Якими саме дронами атакували столицю належить встановити слідству.

Як відомо, частини ворожого БПЛА впали на багатоповерховий будинок, розташований на вулиці Лобановського у Солом’янському районі Києва. Внаслідок атаки на верхніх поверхах спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Після цього було встановлено, що в трьох квартирах на 25 — 27 поверхах частково зруйновані стіни, в яких можна побачити величезні дірки, та ще в трьох вибиті вікна.

Частина ворожого безпілотника

Варто зазначити, що до однієї з деталей безпілотника було прикручено частину матеріалу, що зовні нагадує ДВП. Найімовірніше — це обвуглена частина штовхаючого гвинта, який виготовляють із дерева. Також серед уламків видно плати та елементи корпусу.

Частина ворожого безпілотника

У свою чергу начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко повідомив, що сили ППО активно працювали по ворожих дронах.

Попадань по об’єктам критичної інфраструктури не зафіксовано.

Частина ворожого безпілотника

Варто зазначити, що на місцях падіння уламків у Солом’янському районі столиці фіксуються справді значні руйнування, а постраждалі квартири стали непридатними для життя.

На місцях продовжують роботу екстрені служби та слідчо-оперативні групи. Розпочато досудове розслідування.

Руйнування на місці падіння уламків

Руйнування на місці падіння уламків

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час нічної атаки на Київ дрони наробили лиха у трьох районах столиці (фото). Зазначається, що ворог намагався вразити інфраструктуру міста та житлових будинків.

За попередніми даними, є двоє постраждалих із забитими місцями м’яких тканин і різаними ранами, один з них госпіталізований.