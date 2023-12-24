На Київщині до кінця року відкриють два мости, зруйновані під час вторгнення РФ (відео, карта)

Відновлюється не тільки житлова, а й критична та транспортна інфраструктура

На Київщині до кінця 2023 року планується ввести в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені під час бойових дій. Таким чином, на Київщині продовжуються процеси відновлення об’єктів, які були пошкоджені під час війни.

Перші автівки проїдуться ними вже до кінця року. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Незабаром у Київській області введуть в експлуатацію два мости на автодорогах загального користування. Їх буде відкрито на ділянках "Перемога — Баришівка" та "Корніївка — Надра — Згурівка — Березань".

"Продовжуємо відновлювати зокрема мости. До кінця року плануємо ввести в експлуатацію два мости, які були пошкоджені під час бойових дій. Зокрема, на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на дільницях Перемога — Баришівка та Корніївка — Надра — Згурівка — Березань" , – розповів Руслан Кравченко.

На участі Корніївка – Березань з’явиться новий міст

На ділянці Перемога — Баришівка з’явиться новий міст

Руслан Кравченко нагадав, що на сьогоднішній день вже відновили понад 15 тисяч об’єктів.

"Такий інструмент сприятиме антикорупційності та підзвітності всього відновлення. Для нас важливо, щоб відбудова здійснювалася прозоро. Ми відкриті. Люди мають бачити, на що і як витрачаються кошти платників податків та міжнародна допомога партнерів", – наголосив чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині відкрили новий міст (відео). На новому мосту вже встановлено освітлення та обладнано пішохідні доріжки, які були спроектовані з дотриманням усіх заходів безпеки. На даний момент продовжується монтаж та встановлення світлофорів.