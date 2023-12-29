У Києві під час тривоги сильно підскочили ціни на таксі: скільки просять

Попит підвищений

Рано вранці у п’ятницю, 29 грудня, Росія здійснила наймасовішу атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення, атакувавши, зокрема, і Київ. Після 15 години, окупанти знову запустили ракети по Україні, тарифи на поїздки в таксі під час повітряної тривоги різко підскочили.

Щоб дістатися з лівого на правий берег у Києві, потрібно віддати майже тисячу гривень. При цьому у додатках таксі повідомляється, що у водіїв зараз висока завантаженість, попит більший, ніж зазвичай.

Один із коментаторів зазначив, що програми всіх таксі налаштовані на кількість авто у районі. Чим менше авто в секторі, тим вища вартість.

"З іншого боку, водії таксі можуть також не їздити у повітряну тривогу", — додав він.

Нагадаємо, російські терористи цієї ночі випустили територією України 158 ракет і дронів-камікадзе в ніч проти 29 грудня. Захисникам українського неба вдалося збити 114 ворожих цілей. Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що це була наймасовіша повітряна атака з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше ми писали, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався із 18-річним мешканцем Києва, який став свідком ворожої ракетної атаки на столицю. Хлопець розповів, що разом із братом бачив, як летіли три ракети, а потім стався вибух.