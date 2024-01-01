Вперше у світі: у Києві збудували споруди фізичного захисту енергооб’єктів

У столиці вжили всіх можливих заходів, які можуть уберегти критичну інфраструктуру міста від ворожих атак і руйнувань

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підбив підсумки минулого 2023 року. Як виявилось, за минулий рік ворог робив усе можливе, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру Києва.

На щастя, владі вдалося вжити всіх необхідних заходів для того, щоб підготувати комплекс заходів щодо захисту критичної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі КМВА.

Так, внаслідок ракетних ударів та атак дронів було пошкоджено 63% енергетичних об’єктів міста. Весь теплий період року тисячі фахівців працювали 24/7, щоб підготувати "побиту" енергосистему до цьогорічного опалювального сезону.

Фахівцям, зрештою, вдалося досягти неймовірних результатів:

- магістральні мережі підготовлені передачі збільшених обсягів електроенергії;

- вперше у світі було збудовано споруди фізичного захисту енергооб’єктів;

- також уперше у світі були підготовлені схеми резервного харчування та варіанти подолання можливих наслідків;

- понад 150 київських бюветів обладнано генераторами для забезпечення водопостачання у кризових ситуаціях;

- місто закупило 23 мобільні котельні, які працюють на дизельному паливі.

Окрім цього повідомляється про те, що Київ отримав суттєву допомогу від закордонних партнерів – енергетичне обладнання та трубопроводи тепломереж.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами території України у п’ятницю, 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила ворожу крилату ракету. Це сталося на Київщині.