На Київщині під час ракетної атаки в укритті народилася дитина: подробиці

Життя продовжується навіть незважаючи на постійні атаки з боку росіян

У вівторка, 2 січня, під час масованої ракетної атаки росіян на Київ та область, у бомбосховищі лікарні у Боярці на світ з’явився хлопчик. На щастя, дитина та мама перебували в момент небезпеки під наглядом кваліфікованих лікарів та пологи пройшли успішно.

Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив голова КОВА Руслан Кравченко. Малюкові та його мамі чиновник побажав здоров’я, а також рости та дорослішати у мирній країні.

Так, під час ракетної атаки, що сталася 2 січня, в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка народилася дитина. Як виявилося, світ з’явився хлопчик вагою 3500 грамів.

"Україна та українці встоять, як би російський окупант не намагався нас знищити", — зазначив голова КОВА.

Дитина народилася у укритті пологового відділення однієї з лікарень міста Боярка просто під час того, як ворог атакував Київщину дронами та ракетами. На щастя, з мамою та малюком все добре.

Потрібно зазначити, що повітряна тривога 2 січня сумарно тривала близько 6 годин.

Атакувати столицю та область ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 з 16 бортів Ту-95МС. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал".

Пологи сталися в укритті лікарні у Боярці

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві дітей загиблого українського воїна не пустили в укриття через собаку і вони ледь не загинули під уламками ворожої ракети.

Так, під час повітряної тривоги, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити в укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі міста Києва, але їх не впустив охоронець, який помітив у дітей собаку. Підліткам довелося екстрено шукати інше укриття. Під час того, коли вони бігли в безпечне місце, буквально над їхніми головами вибухнула ворожа ракета.

За цим фактом Святошинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування. Справою займаються слідчі.