Удар по Києву: у Солом’янському районі 2 січня постраждали сотні квартир, названо цифру

Велика кількість людей у буквальному значенні слова залишилася на вулиці

У двох багатоповерхових будинках, розташованих в Солом’янському районі Києва, внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки постраждала 321 квартира. Крім цього, сім квартир виявилися повністю знищеними та більш непридатними для проживання.

Про це в ефірі "КИЇВ-24" повідомив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко. За його словами, міська влада вжила всіх необхідних заходів для організації тимчасового розселення людей, які проживали у постраждалих будинках.

Так, після російської атаки на столицю найбільше всього руйнувань було зафіксовано саме у Солом’янському районі, де було пошкоджено одразу кілька житлових будинків.

Таким чином стало відомо, що тут постраждала 321 квартира, а 7 було повністю знищено вогнем.

"Після роботи комісії та експертизи несучих конструкцій можна буде говорити про гіпотетичні терміни відновлення будинків", — наголосив Бондаренко.

Більшість із постраждалих, за даними влади, були госпіталізовані саме з багатоповерхового житлового будинку в Солом’янському районі, де через ракетний удар сталася пожежа.

Бондаренко зазначив, що станом на ранок 3 січня у стаціонарі перебуває 24 особи, у тому числі 1 дитина. Двоє з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані, а решта — у задовільному.

Варто зазначити, що, крім Солом’янського району, пожежі спалахнули в Подільському, Оболонському та Деснянському районах міста. Крім того, у Печерському районі відбулося попадання у дах багатоповерхівки, а у Святошинському — до будівлі соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, що повітряна тривога сумарно тривала близько 6 години. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, ракети заходили на Київ практично з усіх боків – із заходу, сходу та півночі. Атакувати столицю ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 із 16 бортів Ту-95МС.

Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві знову зросла кількість постраждалих від ракетного удару 2 січня. Як стало відомо, до лікарень столиці надійшло ще троє поранених людей, які були травмовані внаслідок обстрілу.