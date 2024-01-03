У Києві завершили розбирати завали після атаки 29 грудня: названо остаточну кількість загиблих

На місцях працювали десятки рятувальників та спецтехніки

У середу, 3 січня, у Шевченківському районі Києва було завершено аварійно-рятувальні роботи, які проводилися тут з моменту масованої ракетної атаки на столицю 29 грудня. У такий спосіб завали розбирали протягом шести днів.

У столиці через цю ворожу атаку загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, роботи з розбору завалів складського приміщення у Шевченківському районі Києва тривали аж до сьогодні. Наразі всі пошуково-рятувальні роботи тут були завершені.

Зазначається, що за час розбору завалів було переміщено та вивезено 4 тисячі 70 метрів кубічних зруйнованих будівельних конструкцій.

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було:

уражено 18 населених пунктів у 10 областях;

постраждало 170 людей;

загинуло 53 людини;

врятовано 22 людини.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Нагадаємо, 29 грудня російські війська використовували ударні безпілотники типу "Шахед", а також крилаті та зенітні ракети.

Повітряні сили разом із Силами оборони України знищили 27 ударних БпЛА Shahed та 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Загалом окупанти застосували 158 повітряних цілей, із яких сили ППО знищили 114.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що сталася найкривавіша атака на Київ з початку війни : влада оголосила 1 січня днем жалоби. Варто зазначити, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. При цьому попадань до об’єктів критичної інфраструктури зафіксовано не було.