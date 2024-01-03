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У Києві завершили розбирати завали після атаки 29 грудня: названо остаточну кількість загиблих

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
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Пошукові роботи було припинено Новина оновлена 03 січня 2024, 17:28
Пошукові роботи було припинено. Фото ДСНС України

На місцях працювали десятки рятувальників та спецтехніки

У середу, 3 січня, у Шевченківському районі Києва було завершено аварійно-рятувальні роботи, які проводилися тут з моменту масованої ракетної атаки на столицю 29 грудня. У такий спосіб завали розбирали протягом шести днів.

У столиці через цю ворожу атаку загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, роботи з розбору завалів складського приміщення у Шевченківському районі Києва тривали аж до сьогодні. Наразі всі пошуково-рятувальні роботи тут були завершені.

Зазначається, що за час розбору завалів було переміщено та вивезено 4 тисячі 70 метрів кубічних зруйнованих будівельних конструкцій.

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було:

  • уражено 18 населених пунктів у 10 областях;
  • постраждало 170 людей;
  • загинуло 53 людини;
  • врятовано 22 людини.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Нагадаємо, 29 грудня російські війська використовували ударні безпілотники типу "Шахед", а також крилаті та зенітні ракети.

Повітряні сили разом із Силами оборони України знищили 27 ударних БпЛА Shahed та 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Загалом окупанти застосували 158 повітряних цілей, із яких сили ППО знищили 114.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що сталася найкривавіша атака на Київ з початку війни : влада оголосила 1 січня днем жалоби. Варто зазначити, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. При цьому попадань до об’єктів критичної інфраструктури зафіксовано не було.

Теги:
#Київ #Обстріл #Рятувальники #Атака