Сумна статистика: у Києві знову зросла кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня

На жаль, продовжує надходити інформація про нових загиблих

У Києві зросла кількість постраждалих від масованої ракетної атаки, яка обрушилася на столицю 29 грудня минулого року. Як стало відомо, в четвер, 4 січня, під час проведення експертизи слідчі виявили ще двох загиблих.

Про це повідомили у прес-службі КМВА. Так, загальна кількість людей, які загинули під час атаки РФ на Київ 29 грудня, становить наразі 32 особи.

Відомо, що на ранок четверга, 4 січня, слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих.

"Станом на 07-00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.12.23 становить 32 людини, постраждалих 30", — зазначили у КМВА.

Нагадаємо, що в середу, 3 січня, стало відомо про ще одного загиблого і загальна кількість загиблих тоді досягла 30 людей, а поранених — 29.

"На превеликий жаль, у лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня померла ще одна людина. Загалом у результаті ракетного удару того дня загинуло 30 людей ще 29 отримали поранення", — зазначили в КМДА.

Також у ДСНС повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі Києва, які тривали шість днів. За інформацією рятувальників у Києві загинуло 30 людей.

Варто зазначити, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. У Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби.

Раніше "Телеграф" повідомляв також, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл РФ. Так, Росії це коштувало щонайменше 1,273 мільярда доларів.