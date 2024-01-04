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Наслідки ракетної атаки: як виглядає найбільш постраждала багатоповерхівка у Києві (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Зруйнована багатоповерхівка у Києві Новина оновлена 04 січня 2024, 12:51
Зруйнована багатоповерхівка у Києві. Фото Євгеній Завгородній, "Телеграф"

Найбільших руйнувань зазнала багатоповерхівка у Солом’янському районі столиці.

Внаслідок масованої атаки 2 січня ворожі ракети спричинили пошкодження в кількох районах столиці. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.

Найбільше постраждали мешканці однієї із багатоповерхівок — поранень зазнали 49 осіб, також відомо про двох загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу вигоріли цілі квартири. Сотні мешканців залишилися без житла. В одній зі шкіл району облаштували тимчасовий пункт обігріву та допомоги.

Після ліквідації пожежі оголосили терміновий збір волонтерів для допомоги постраждалим, розбору завалів та заклеювання вибитих вікон.

На місці події побував фотокореспондент "Телеграфу" та бачив, що відбувається біля зруйнованого будинку.

Зруйнована багатоповерхівка в Солом’янському районі Києва
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Зруйнована багатоповерхівка в Солом’янському районі Києва
Зруйнована багатоповерхівка в Солом’янському районі
Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва
Попри сніг та мороз, на місці розбору завалів присутні кілька десятків волонтерів
Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва
Люди розбирають завали та виносять сміття

На другий день після обстрілу, незважаючи на сильний снігопад, волонтери та мешканці будинку прийшли розбирати завали та заклеювати вікна.

Зруйнована багатоповерхівка в Солом’янському районі Києва
Деякі квартири в будинку вигоріли повністю
Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва
Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва
Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва
Ось такий вигляд мають квартири зсередини
Вікна зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва
Вікна забивають фанерою та плівкою
Вікна зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва
Всі вікна у будинку вибиті обо тріснуті

Роботи тривали до пізнього вечора. Люди допомагали комунальникам виносити сміття та пошкоджені речі. Вікна заклеювали плівкою та забивали фанерою.

Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва
На місці також працюють комунальники та техніка
Люди розбирають завали в Солом’янському районі Києва
Мешканці виносять вцілілі речі
Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва
Більшість квартир зазнали руйнувань

Фото і відео: Євгеній Завгородній

У будинку жити наразі неможливо, адже в ньому відключений газ, опалення та водопостачання. Деякі квартири вигоріли повністю і відновленню не підлягають. Крім того, в кожній квартирі без винятку вікна вибиті або тріснуті.

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією із найбільших атак від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" та щонайменше 70 крилатих ракет.

Теги:
#Київ #Ракетна атака #Росія