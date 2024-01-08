У Києві людей не пустили в підземний паркінг під час тривоги: реакція соцмереж (відео)

Охоронець залишив людей у реальній небезпеці

У понеділок, 8 січня, охоронець київського бізнес-центру Lake Plaza, що в Оболонському районі Києва, під час ранкового масованого обстрілу України не впустив людей на територію підземного паркінгу. Чоловік поводився агресивно і не звертав увагу на прохання про допомогу.

Про це повідомили очевидці у Телеграм-каналі "Київ.Головне". Користувачі соцмереж обурені такою хамською поведінкою охоронця і пропонують садити до в’язниці за подібні вчинки.

Так, охорона бізнес-центру Lake Plaza відмовилася пускати людей на територію підземного паркінгу під час ворожого обстрілу України. Люди стверджували, що на парковці є вільні місця та просили їх впустити, проте охорона була непохитна — шлагбаум так і не підняли.

Lake Plaza

Варто відзначити, що охоронець поводився досить зухвало і розмовляв з людьми на підвищених тонах. Чоловык кричав, що паркінг повністю зайнятий і нікого пускати туди він не збирається.

Чоловік відмовився надати людям укриття у той момент, коли ворог завдавав ракетних ударів по території нашої країни. Розгублені люди перебували у реальній небезпеці та не знали, що їм робити.

Неприємний інцидент стався у Lake Plaza

Вчинок охоронця обурив користувачів соцмереж і люди почали писати про те, що на місце необхідно було викликати поліцію, а чоловікові-охоронцю побажали опинитися у в’язниці через те, що він залишив людей у реальній небезпеці:

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією з найбільших атак із початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" і щонайменше 70 крилатих ракет.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що масований ракетний удар на новорічні свята, коли терористи випустили по Україні сотні ракет і ударних дронів, можна порівняти за потужністю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Принаймні одного з його видів.