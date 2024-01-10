За мить втратили все. Як оговтуються жителі будинку в Києві, куди влучила ворожа ракета (фоторепортаж)

Мешканці зруйнованого будинку в Києві підтримують один одного

Ракетний удар 2 січня 2024 року став однією із найбільших атак від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Того дня ворог запустив по Україні 35 "шахедів" і майже 100 крилатих ракет. При цьому Київ став найголовнішим напрямком удару російських окупантів.

Особливо страшні наслідки ракетного удару можна помітити у Солом’янському районі столиці. Від житлового будинку, в який влучив смертоносний снаряд, не залишилося живого місця. А тим часом на місці трагедії завершується розбір завалів.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає житлова будівля через тиждень після атаки ворога.

Деякі вікна забили фанерою та плівкою

На Солом’янці волонтери і просто небайдужі люди майже розчистили все те, що залишилося від наслідків влучання. Рятувальники ризикували життям і працювали безперервно, розшукуючи постраждалих.

Киянин Володимир, який живе поруч із пошкодженим будинком, пригадує: щойно стався приліт ракети – побачив вогонь і почув гучний гуркіт. А потім полум’я швидко охопило велику частину будинку. Тоді зрозумів, що йти в укриття вже запізно.

В одній з квартир жили його рідні — племінник з дружиною. Вони вціліли просто дивом.

— Будинок простояв 40 років, я сам його будував. Складно на це все дивитися. Відновлювати, думаю, не будуть. Принаймні в тій частині, де було найсильніше полум'я — все вигоріло вщент. Жити тут неможливо, адже окрім руйнувань, відсутні газ, опалення та водопостачання. В кожній квартирі без винятку вікна вибиті або тріснуті, — каже чоловік.

Володимир разом з племінником

Тому всі роз'їхалися хто куди: до родичів, друзів чи просто знайомих.

— Найстрашніше для нас почалося на другий день після вибуху. Коли почали розбирати найбільші завали, діставати людей. Порівняно з тим, що тут діялося 3 січня, зараз все виглядає досить добре, — каже ще один чоловік, який став свідком прильоту.

Ця ялинка – мовчазний пам'ятник тим, хто пішов з життя буквально після Нового року.

Мешканці зруйнованого будинку, які втратили дах над головою

Як розповідають члени ще однієї родини, їхня квартира дивом не згоріла. А від сусідської квартири на тому ж поверсі залишилося попелище.

— Нам просто пощастило. А там далі — хіба з ліхтариком ходити. Навіть нема на що дивитися, бо нічого нема. Ось сходи почали руйнуватися. Треба дивитися під ноги. Ми тут ходимо від першого дня, але це небезпечно, — каже жінка.

Сходи та стіни продовжують обвалюватися

У під'їзді лишилося крісло колісне

Мешканці будинку, які все ще забирають речі зі зруйнованих осель, згадують загиблих сусідів і діляться спогадами про те, якими вони були за життя.

На вулиці також згоріло дуже багато машин. Однак, за словами жителів будинку, це не найбільша проблема.

— А хто допоможе хоча б вікна поставити? Були лише волонтери, однак вони вже поїхали. Влада щось виплатить, декілька тисяч і все, — скаржаться сусіди.

Ці машини згоріли від уламків та вогню

Нагадаємо, за останніми даними, ракетний удар по будинку призвів до загибелі двох людей і поранення щонайменше 49. Також з будівлі витягли до сотні домашніх тварин.