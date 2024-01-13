Плакали всі: у мережі показали зворушливе відео порятунку папуг після удару по багатоповерхівці в Києві 2 січня

Жінка із сім’єю тимчасово проживає у квартирі, яку їм надали небайдужі кияни

Мешканка столичної багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва, який постраждав під час масованої ворожої атаки на столицю 2 січня, досі не вірить, що рятувальникам вдалося винести з квартири всіх її домашніх тварин. Жінка зі сльозами на очах згадує той страшний день.

На щастя, усій її сім’ї вдалося врятуватися. Про цю історію розповіли журналісти "Суспільного" у своєму сюжеті.

Так, під час обстрілу жінка перебувала разом із донькою в квартирі. Її чоловік із братом у цей момент були на роботі. Жінка каже, що почула звук вибуху та відчула різкий холод, а потім квартира наповнилася їдким димом. Жінку з дитиною вивели на вулицю рятувальники, які врятували їм життя.

Як виявилося, у квартирі на 9 поверсі, де мешкала родина, залишилася клітка з папугами, морська свинка та кошеня. Бійці ДСНС подбали про тварин і також винесли їх із палаючої квартири.

Коли жінка побачила своїх улюбленців, то не змогла стримати емоцій та розплакалася. І навіть мужні рятувальники зізналися журналістам, що у них на очі навернулися сльози.

Пернаті приходять до тями

Врятовані папуги розмовляють, проте після пережитого стресу вони замовкли на кілька днів. Зараз пернаті приходять до тями і починають відновлюватися.

Цікаво, що папуга на ім’я Жакуся живе в сім’ї вже 19 років — її власники купили на другий рік після весілля. Кузя з’явився в сім’ї через кілька років.

На даний момент родина з улюбленцями — папугами, морською свинкою та кошеням — живе у квартирі, яку їм надали небайдужі кияни.

Нагадаємо, що повітряна тривога 2 січня сумарно тривала близько 6 годин. Атакувати столицю ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 з 16 бортів Ту-95МС. .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині з’явився свій Хатіко, який щодня пробігає понад 70 кілометрів за рейсовим автобусом у пошуках своїх рятівників, які були змушені залишити місто. На даний момент тварині намагаються знайти будинок та люблячих господарів.