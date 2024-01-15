На Київщині 18-річний батько вбив свою новонароджену доньку через плач

Наразі злочинець перебуває під вартою

В одному із сіл Київської області сталася трагедія — батько завдав своїй новонародженій доньці травму голови, через яку вона померла. Хлопець намагався ввести слідство в оману і стверджував, що у смерті немовляти винні медики. Однак експертиза все розставила на свої місця.

Зловмисника було затримано — йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до десяти років. Про це повідомили в прес-службі Поліції Київської області.

Так, у Білоцерківському районі Київської області медики повідомили правоохоронцям про смерть немовляти. До місця проживання сім'ї негайно прибула слідчо-оперативна група, яка допитала батьків померлої дитини.

Як виявилося, мати немовляти пішла в магазин і залишила дівчинку з її 18-річним батьком. Дитина почала плакати і батько в нападі гніву вдарив немовля по голові — саме ця травма стала смертельною для дитини.

Варто зазначити, що зловмисник намагався ввести слідство в оману і почав розповідати правоохоронцям про те, що в смерті його доньки, нібито, винні недбалі медики. За його словами, напередодні медпрацівники виписали його дружину разом із дитиною з лікарень після лікування пневмонії в немовляти. Саме на ускладнення після перенесеного захворювання батько хотів "списати" смерть дитини.

Під час же проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через нанесену їй травму голови.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, де він проведе найближчі 30 діб. Розслідування по цій справі триває. Йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 10 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві п’яний чоловік зарізав дев’ятикласника. Трагедія сталася біля однієї з київських багатоповерхівок, розташованих у Дніпровському районі. Лікарі близько півгодини боролися за життя підлітка, проте травми, завдані йому, виявилися несумісними із життям.