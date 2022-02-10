Біля мерії Кривого Рогу пролунав вибух: деталі (фото та відео)

На місці працюють вибухотехніки та інші служби

У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі стався вибух поряд із міською радою. За попередньою інформацією, було підірвано підозрілу коробку, яку доставили чиновникам за "Новою Поштою".

Інформацією та відео діляться у місцевих новинних та Telegram-каналах.

Пізніше з’ясувалося, що будівля вже була оточена правоохоронними органами. Вони ж здійснили вибух посилки, з приводу якої до них звернулися місцеві чиновники.

Та сама коробка

Попередньо з мерії було евакуйовано всіх співробітників, що дозволило прискорити процес розгляду невідомої коробки.

Місце події на карті

Зазначимо, що в мережі є інформація про відправника — посилку нібито доставили з Білорусі.

На місці події чергують представники всіх екстрених служб міста. Також повідомляється, що фахівці не підтвердили наявність вибухівки всередині коробки — її перевірили вже після вибуху. Мерія Кривого Рогу на якийсь час була оточена спеціальною стрічкою, щоб обмежити підхід пересічних громадян.

Правоохоронці з’ясовують подробиці того, що сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку лютого серйозний вибух стався в одній з багатоповерхівок Кропивницького. Інцидент стався через накопичення газу, що, у свою чергу, призвело до серйозної пожежі всередині будівлі.

Пізніше "Телеграф" особисто побував на місці події та дізнався, що планують робити далі місцеві жителі.