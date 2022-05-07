Збирав дані про оборону ЗСУ: у Кривому Розі затримали російського агента

Ворожий агент також збирав інформацію про оборону ЗСУ на Криворізькому напрямку

Російська армія в ході війни проти України не лише користується "послугами" деяких завербованих місцевих жителів, але й спирається на своїх агентів, диверсантів та колаборантів, яких встановлюють та виловлюють українські спецслужби.

Про кілька таких випадків повідомив на брифінгу за 6 травня начальник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Криворізьким відділом СБУ затримано агента спецслужб росії, якого було "активовано" ворогом на початку вторгнення. Задокументовано факти збору ним даних з оборони Маріуполя та проведення фотофіксації оборонних рубежів наших військ на Криворізькому напрямку. Для передачі інформації окупантам він використав закриті канали зв’язку та конспіративну квартиру. У разі "провалу" агент мав відпрацьовані шляхи евакуації та підготовлений для цього автомобіль. Але йому це не допомогло", — розповів Вілкул.

Він розповів про ще двох затриманих, які також вели підривну діяльність: один робив відеоролики із погрозами життю українських військових та членам їхніх сімей, а другий агітував у соцмережах за "руський мір".

Крім цього, триває робота щодо встановлення громадян росії та членів "ДНР", які у складі 11-ї ДШБ чинили викрадення та тортури громадян України на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Відділом СБУ виявлено 208 колаборантів. 149 – це жителі Херсонської області, 59 – жителі Луганської області, які надають агресорам інформацію про розміщення українських військ та іншими способами допомагали ворогам. Вважаю, що зрадники – це ще гірше, ніж самі орки", — зазначив Вілкул.

При цьому він зазначив, що оприлюднення ним цієї інформації "узгоджено з Криворізьким відділом СБУ".

Раніше завдяки технологіям розпізнавання обличчя та штучному інтелекту українським фахівцям вдалося встановити особи російських окупантів, які чинили жорстокі звірства над людьми у Бучі та інших містах України.