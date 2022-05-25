Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо

Завдано серйозних руйнувань

Ранок середи, 25 травня, розпочався не з кави не лише для мешканців Запоріжжя, а й для Дніпропетровської області, — росіяни завдали серії ракетних ударів по одному з найбільших міст регіону Кривому Рогу.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вранці завдали відразу три ракетні удари по промисловому підприємству у Кривому Розі, що спричинило серйозні руйнування. Дані про жертв серед людей поки що уточнюються.

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Окрім того, з "Ураганів" окупанти обстріляли Широківську та Апостолівську громади у Криворізькому районі, але там обійшлося без постраждалих, проте частково знеструмлено Апостолове.

Нагадаємо, що сьогодні вранці чотири ракети прилетіли до Запоріжжя, одну успішно збили засоби протиповітряної оборони, тоді як три інші долетіли та викликали велику пожежу.

Як відомо, окупанти вже не перший місяць намагаються пробитися до Дніпропетровської області з боку Херсона та Миколаєва, але успіху не мають, через що обстрілюють райони біля адмінкордону.

Кривий Ріг на карті бойових дій

Як повідомляв "Телеграф", лише днями росіяни потужно обстріляли Зеленодольську громаду під Кривим Рогом.