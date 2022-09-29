Постраждало багато людей: росіяни вдарили по підприємству під Кривим Рогом

Промислове підприємство зазнало пошкоджень

Після смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області ворог не заспокоївся, і вдарив по регіону та вранці — внаслідок атаки постраждало підприємство у Криворізькому районі та понад десяток працівників.

Про це розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

З його слів, обстріл провели забороненими касетними снарядами "Ураган".

"Потрапили по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді. Попередньо поранено 13 працівників підприємства. Пошкоджено адмінбудівлю", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що Кривий Ріг був під ракетним обстрілом лише вчора ввечері — тоді значних пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 29 вересня росіяни також вже обстріляли ракетами житлові квартали Дніпра, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а ще п’ять постраждали. При цьому кількість жертв може збільшитись, оскільки завали все ще розбирають.

Крім того, цієї ночі обстріляли "Градами" та важкою артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області, було пошкоджено промислову інфраструктуру, десяток будинків, автомобілі.