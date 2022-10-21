Жорстко, але ефективно: на Дніпропетровщині радикально карають за розтрату електрики (фото)

У Кривому Розі влада відключала електроенергію деяким закладам

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами України, постраждала і критична інфраструктура, що призвело до закликів влади економити електроенергію в усіх українських областях. Проте, багато закладів не дотримуються правил, тож у місті в Дніпропетровській області до цього поставилися дуже серйозно. Там правоохоронці самостійно відключали світло всім, хто цього не зробив.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, з 17 години 20 жовтня до глибокої ночі 19 зведених бригад, які включали в себе і представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці у всіх районах міста на Дніпропетровщині.

"Незважаючи на приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об'єктах бізнесу, знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання "енергетичного фронту" їх не стосується. Розмова була короткою, а в основному навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів", — заявив Вілкул.

Крім того, він зазначив, що весь Кривий Ріг переважно "показав справжню згуртованість, дисципліну та витримку". Мешканців міста попросили продовжити заощадження електроенергії, доки це потребується.

Відключення світла на заправках

Відключення світла в аптеках і крамницях

Відключення світла на ще одній заправці

Бригади вимикають електроенергію в закладах

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Сумській області також радикально підійшли до заклику заощаджувати електроенергію. Протягом дня у мешканців регіону була низка обмежень.