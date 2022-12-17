"Ніколи не пробачимо": під завалами будинку у Кривому Розі загинув однорічний хлопчик

Ще четверо дітей постраждали

Кількість жертв після ракетного удару по Кривому Розі зросла до чотирьох, — серед ночі під завалами будинку знайшли тіло зниклої дитини віком півтора року.

Про це пише місцеве видання "СВОЇ". Як додає міський голова Олександр Вілкул, під завалами також загинули батьки хлопчика.

Зазначається, що після прямого удару по триповерховому житловому будинку загинула 64-річна жінка та сімейна пара 30 років, безвісти зникла маленька дитина. Близько опівночі її знайшли мертвою.

Ще 13 людей постраждали, зокрема четверо дітей, — троє постраждалих, включаючи семирічну дитину, зараз перебувають у тяжкому стані у лікарні.

"Приношу співчуття близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо цього оркам", — наголосив Вілкул.

Журналісти публікують фото загиблого малюка разом із батьками:

Так виглядала колись щаслива родина

Загалом у Кривому Розі після удару 16 грудня постраждали десятки будинків, школа та лікарня.

Як повідомляв "Телеграф", всього ворог випустив по Україні 76 ракет, 60 з яких успішно збили засоби протиповітряної оборони.