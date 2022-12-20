"Серце рветься на шматки": у Кривому Розі прощаються з молодою родиною, яка загинула від ракети рф (фото)

Старший син подружжя Корнійчуків залишився круглим сиротою — він вижив, адже напередодні атаки залишився у гостях у бабусі

Вівторок, 20 грудня, оголошено днем жалоби у Кривому Розі — за загиблими внаслідок нещодавньої ракетної атаки. 16 грудня російська ракета потрапила в житлову багатоповерхівку, забравши життя чотирьох людей. Сьогодні криворіжці прощаються з молодою родиною Корнійчуків — батьками та півторарічним Артемчиком, чиї тіла було виявлено під завалом.

Фотографіями з похорону поділилося місцеве видання "Свої". Повідомляється, що попрощатися з жертвами "російського світу" прийшли не лише родичі та друзі, а й багато незнайомих із ними небайдужих городян.

Меморіальні заходи було організовано на Каштановій вулиці. Три труни — Олександра, Людмили та маленького Артема — виставлені поряд із будинком родичів. Багато хто приносить квіти і висловлює щирі співчуття членам сім’ї.

Кришечка маленької труни — один із найстрашніших елементів прощання

Попрощатися із загиблими співгромадянами прийшли сотні людей

Емоції родичів розривають душу

Загибла пара мала двох дітей. Старший син зміг залишитися в живих, адже в день атаки гостював у бабусі. Втім, усього за кілька годин він втратив і батьків, і брата.

Олександр та Людмила Корнійчуки

Маленький Артемчик лише починав жити

"Від маленької труни серце розривається", "Нестерпно!", "Росіяни заплатять за все", "Сльози котяться градом: була родина і нема", "Як же боляче, серце рветься на шматки. Будемо завжди пам’ятати вас усміхненими і життєрадісними. Вічна пам’ять", — пишуть користувачі мережі під знімками з прощання.

Сліз було дуже багато

Відомо, що місцева влада пообіцяла допомогти родичам загиблих фінансово — по 20 тисяч гривень. Чи були самі представники муніципалітету на похороні, не повідомляється.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Києві прощалися з колишнім прес-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадським. Про його смерть стало відомо із соцмереж дружини.