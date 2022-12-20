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"Серце рветься на шматки": у Кривому Розі прощаються з молодою родиною, яка загинула від ракети рф (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Родичі загиблих відразу втратили відразу трьох близьких людей Новина оновлена 20 грудня 2022, 12:20
Родичі загиблих відразу втратили відразу трьох близьких людей. Фото Колаж "Телеграфа"

Старший син подружжя Корнійчуків залишився круглим сиротою — він вижив, адже напередодні атаки залишився у гостях у бабусі

Вівторок, 20 грудня, оголошено днем жалоби у Кривому Розі — за загиблими внаслідок нещодавньої ракетної атаки. 16 грудня російська ракета потрапила в житлову багатоповерхівку, забравши життя чотирьох людей. Сьогодні криворіжці прощаються з молодою родиною Корнійчуків — батьками та півторарічним Артемчиком, чиї тіла було виявлено під завалом.

Фотографіями з похорону поділилося місцеве видання "Свої". Повідомляється, що попрощатися з жертвами "російського світу" прийшли не лише родичі та друзі, а й багато незнайомих із ними небайдужих городян.

Меморіальні заходи було організовано на Каштановій вулиці. Три труни — Олександра, Людмили та маленького Артема — виставлені поряд із будинком родичів. Багато хто приносить квіти і висловлює щирі співчуття членам сім’ї.

Кривий Ріг прощання із загиблими
Кришечка маленької труни — один із найстрашніших елементів прощання
Кривий Ріг прощання із загиблими
Попрощатися із загиблими співгромадянами прийшли сотні людей
Кривий Ріг прощання із загиблими
Емоції родичів розривають душу

Загибла пара мала двох дітей. Старший син зміг залишитися в живих, адже в день атаки гостював у бабусі. Втім, усього за кілька годин він втратив і батьків, і брата.

Олександр та Людмила Корнійчуки Кривий Ріг
Олександр та Людмила Корнійчуки
Артем Корнійчук Кривий Ріг
Маленький Артемчик лише починав жити

"Від маленької труни серце розривається", "Нестерпно!", "Росіяни заплатять за все", "Сльози котяться градом: була родина і нема", "Як же боляче, серце рветься на шматки. Будемо завжди пам’ятати вас усміхненими і життєрадісними. Вічна пам’ять", — пишуть користувачі мережі під знімками з прощання.

Кривий Ріг прощання із загиблими
Кривий Ріг прощання із загиблими
Сліз було дуже багато

Відомо, що місцева влада пообіцяла допомогти родичам загиблих фінансово — по 20 тисяч гривень. Чи були самі представники муніципалітету на похороні, не повідомляється.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Києві прощалися з колишнім прес-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадським. Про його смерть стало відомо із соцмереж дружини.

Теги:
#Похорон #Загиблі #Кривий Ріг #Прощання