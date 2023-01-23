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"Промені смерті": на Дніпропетровщині купили ефектний засіб проти дронів росії

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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З таким підсвічуванням збивати "мопеди" буде набагато простіше Новина оновлена 23 січня 2023, 15:13
З таким підсвічуванням збивати "мопеди" буде набагато простіше. Фото telegraf.com.ua

"Шахеди" в основному атакують ночами, коли їх складніше збити у темряві

Іранські дрони-камікадзе Shahed 129 небезпечні для України і в основному атакують у нічний час, щоб їх було складніше збити на шляху до цілі, але в Кривому Розі придумали, як з цим боротися.

Фото роботи потужних антидронових прожекторів показав у понеділок, 23 січня, мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Хоча іранські шахеди дуже гучні (і тому в народі називаються просто "мопеди"), їх буває складно збити в темряві. Саме тому у Кривому Розі закупили потужні прожектори, щоби підсвічувати їх у нічному небі.

Варто зауважити, що спочатку прожектори закупили без офіційних оголошень про це, але яскраві промені в небі стривожили місцевих жителів, і владі довелося пояснити, що немає приводу для хвилювання.

Судячи з фото, це справді ефектно, ніби "промені смерті" серед темряви:

Зброя проти дронів росії Shahed 129 — у Кривому Розі купили прожектори
Прожектори справді дуже потужні
Прожектори, щоб збивати дрони шахіди у Кривому Розі
Від таких променів жоден дрон не сховається
Прожектори проти мопедів у Кривому Розі
Зброя проти дронів росії — у Кривому Розі купили прожектори
З таким підсвічуванням збивати "мопеди" буде набагато легше
Зброя проти дронів росії — у Кривому Розі купили прожектори

Українці в коментарях назвали промені красивими та подякували військовим за захист Кривого Рогу:

Як відомо, хоча після звільнення Херсона лінія фронту значно відсунулася від Кривого Рогу, місто все одно регулярно зазнає ворожих атак. Востаннє місто потрапляло під обстріл 14 січня 2023 року.

Кривий Ріг на карті бойових дій січень 2023
Кривий Ріг на карті бойових дій січень 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою зброєю найкраще збивати "шахеди".

Теги:
#Зброя #Кривий Ріг #Дронь #Shahed 136