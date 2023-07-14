Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: підтверджено приліт, всі деталі (фото)

Одна людина постраждала внаслідок пригоди

Під час нічної атаки окупантів Україною ворожі безпілотники були зафіксовані зокрема над Кривим Рогом. Частину БПЛА успішно збито, але ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося — є влучення "Шахеда".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Повітряні Сили успішно збили шість "Шахедів". На жаль, в результаті атаки є один потерпілий. 56-річний чоловік отримав нетяжкі поранення. Медики надали йому допомогу, поки чоловік лікується амбулаторно", — сказав він.

За словами Лукашука, від удару у місті постраждало комунальне та транспортне підприємства. Там було зруйновано адміністративну будівлю, деякі будівлі було пошкоджено, а також постраждали автомобілі та техніка. Пошкоджено також і 2 житлові будинки.

Водночас цієї ночі ворог обстрілював Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок цього пошкоджено складські приміщення, житловий приватний будинок та лінія електропередачі.

У Повітряних силах ЗС України розповіли, що загалом уночі було знищено 16 "Шахедів", 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня та один розвідувальний БПЛА.

"З вечора 13 липня до 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 липня у Запоріжжі під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Як стало відомо, уламки невстановленого літального апарату впали в одному із парків. В результаті є постраждалі серед яких діти.