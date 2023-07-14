Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: підтверджено приліт, всі деталі (фото)
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Одна людина постраждала внаслідок пригоди
Під час нічної атаки окупантів Україною ворожі безпілотники були зафіксовані зокрема над Кривим Рогом. Частину БПЛА успішно збито, але ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося — є влучення "Шахеда".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Повітряні Сили успішно збили шість "Шахедів". На жаль, в результаті атаки є один потерпілий. 56-річний чоловік отримав нетяжкі поранення. Медики надали йому допомогу, поки чоловік лікується амбулаторно", — сказав він.
За словами Лукашука, від удару у місті постраждало комунальне та транспортне підприємства. Там було зруйновано адміністративну будівлю, деякі будівлі було пошкоджено, а також постраждали автомобілі та техніка. Пошкоджено також і 2 житлові будинки.
Водночас цієї ночі ворог обстрілював Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок цього пошкоджено складські приміщення, житловий приватний будинок та лінія електропередачі.
У Повітряних силах ЗС України розповіли, що загалом уночі було знищено 16 "Шахедів", 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня та один розвідувальний БПЛА.
"З вечора 13 липня до 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 липня у Запоріжжі під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Як стало відомо, уламки невстановленого літального апарату впали в одному із парків. В результаті є постраждалі серед яких діти.