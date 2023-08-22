Над містом підіймається стовп диму: у Кривому Розі зранку пролунали вибухи (перші подробиці)
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Про постраждалих наразі поки невідомо
У вівторок, 22 серпня, зранку в Кривому Розі пролунало кілька потужних вибухів. Наразі над містом спостерігається задимлення, очевидці стверджують, що в окремих районах спостерігалися проблеми з електропостачанням.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на місцеві Telegram-канали "Типовий Кривий Ріг | Типичный Кривой Рог" та "СВОЇ | Кривий Ріг".
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