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Над містом підіймається стовп диму: у Кривому Розі зранку пролунали вибухи (перші подробиці)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Вибухи пролунали невдовзі після оголошення тривоги в Дніпропетровській області Новина оновлена 22 серпня 2023, 06:02
Вибухи пролунали невдовзі після оголошення тривоги в Дніпропетровській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Про постраждалих наразі поки невідомо

У вівторок, 22 серпня, зранку в Кривому Розі пролунало кілька потужних вибухів. Наразі над містом спостерігається задимлення, очевидці стверджують, що в окремих районах спостерігалися проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на місцеві Telegram-канали "Типовий Кривий Ріг | Типичный Кривой Рог" та "СВОЇ | Кривий Ріг".

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