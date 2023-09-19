Нічний удар по Україні: у Кривому Розі пролунав вибух, почалася пожежа у багатоповерхівці

Вибуховою хвилею вибило вікна та двері

Росіяни не перестають атакувати Кривий Ріг. У ніч на 19 вересня у місті прогримів вибух, спалахнув багатоповерхівка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він додав, що з вечора 18 вересня, ворог також з артилерії бив по Нікополю і Марганецькій громаді.

"Поранено 71-річного чоловіка. Він перебуває в лікарні, у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 6 приватних будинків, господарську споруду та гараж. Понівечено лінії електропередач і газопровід", — розповів він про наслідки атак по області, показавши фото.

Пошкоджено приватні будинки

Наслідки російського удару

Ушкодження зсередини

У самому Кривому Розі вибух пролунав уночі. В результаті спалахнула багатоповерхівка, пожежу було ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків. Вже вранці над областю був збитий ворожий БПЛА.

Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг" опублікував відео моменту удару по місту. Уточнюється, що від вибухової хвилі вікна та двері вибиті також у школі та дитячому садочку.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених. На базі школи у цьому мікрорайоні створено штаб допомоги тим, чиє житло постраждало від вибуху.

Як повідомляв "Телеграф", після четвертої години ранку 19 вересня Львівщину та обласний центр атакувало кілька "зграй" ударних безпілотників. Лише у самому Львові місцеві жителі чули щонайменше чотири вибухи. В одному з районів є приліт, спалахнула будівля промислового складу. З-під завалів рятувальники вже дістали двох людей – жінку та чоловіка.