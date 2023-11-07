Тривогу включили лише після: у Кривому Розі пролунав вибух (перші подробиці)

Причини вибуху наразі невідомі

Вранці у вівторок, 7 листопада, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунав вибух. Лише після нього оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Повідомлення з’явилося о 8:36.

О 8:37 у Повітряних силах України попередили, що на східному та південно-східному напрямках спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза застосування авіаційного озброєння. У разі оголошення тривоги в областях мешканців закликають пройти до укриття.

Жителі міста у коментарях пишуть, що вибух був досить сильний. Водночас дехто не чув його. Офіційних повідомлень про причини вибуху наразі немає. О 8:57 дали відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Варто зазначити, що росіяни регулярно атакують Кривий Ріг. Вони б’ють по місту дронами та ракетами. 31 жовтня ворог атакував його безпілотником, спрацювала українська ППО. Був Кривий Ріг під ударом і 24 жовтня – тоді там теж пролунав вибух. Також місто було обстріляне ракетами та безпілотниками в ніч на 21 жовтня — були руйнування, спалахнула пожежа.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото, як виглядає центр Одеси після обстрілу в ніч проти 6 листопада. У центрі міста вибуховою хвилею пошкоджено музей в історичній частині міста, який належить до спадщини ЮНЕСКО.