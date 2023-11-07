Росіяни атакували Кривий Ріг: є приліт по важливому об’єкту
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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
Під час повітряної тривоги у вівторок, 7 листопада, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Приліт був зафіксований неподалік Кривого Рогу.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, удар було здійснено по інфраструктурному об’єкту. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Інформація про вибухи у Кривому Розі з’явилася у соціальних мережах о 12 годині дня. За кілька хвилин до цього в моніторингових Telegram-каналах повідомили, що у бік міста летять ракети.
Пізніше атаку на місто підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У свою чергу, він попросив "дотримуватися інформаційної гігієни", тобто не розголошувати деталі події.
На момент виходу публікації повітряна тривога на Дніпропетровщині все ще зберігається. Є загроза обстрілу. Тому громадянам варто перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 7 листопада у Кривому Розі пролунали вибухи. Тільки після цього у місті було оголошено сигнал повітряної тривоги.