Росіяни атакували Кривий Ріг: є приліт по важливому об’єкту

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає

Під час повітряної тривоги у вівторок, 7 листопада, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Приліт був зафіксований неподалік Кривого Рогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, удар було здійснено по інфраструктурному об’єкту. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Інформація про вибухи у Кривому Розі з’явилася у соціальних мережах о 12 годині дня. За кілька хвилин до цього в моніторингових Telegram-каналах повідомили, що у бік міста летять ракети.

Пізніше атаку на місто підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У свою чергу, він попросив "дотримуватися інформаційної гігієни", тобто не розголошувати деталі події.

На момент виходу публікації повітряна тривога на Дніпропетровщині все ще зберігається. Є загроза обстрілу. Тому громадянам варто перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 7 листопада у Кривому Розі пролунали вибухи. Тільки після цього у місті було оголошено сигнал повітряної тривоги.