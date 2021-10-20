Монатік, Скрипка та інші: українські артисти почали скасовувати концерти через важку ситуацію з коронавірусом

Епідемічна ситуація в країні тільки погіршується

Слідом за українським співаком Олегом Винником, який скасував в Україні частину своїх концертів через складну ситуацію з COVID-19, про скасування концерту у Львові та Івано-Франківську 24 жовтня повідомив лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі! У мене погана новина. Концерт у Львові та Івано-Франківську скасований через епідемічну ситуацію в країні. Поки немає конкретної інформації за датою перенесення концертів. Квитки можливо повернути через квиткового-оператора. Сподіваємося, що ситуація покращиться найближчим часом! ", — пише Скрипка.

Співак заявив про скасування свого концерту у Львові та Івано-Франківську

У коментарях прихильники творчості артиста обурюються.

Нещодавно такою ж новиною засмутив своїх фанатів MONATIK. Український співак повинен був провести сольний концерт 16 жовтня в Мінську в "Мінськ-Арені".

"Шановні гості концерту в м.Мінськ! У зв’язку зі зростанням чисельності хворих COVID-19 ми змушені перенести заплановане раніше шоу. Про нову дату ми повідомимо додатково", — повідомив в Інстаграмы Дмитро Монатік за 10 днів до заходу.

Концерт Монатика в Білорусі був скасований через пандемію

Нагадаємо, що станом на ранок 20 жовтня в Україні було зафіксовано понад 18 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про критичну епідемічну ситуацію в країні заявив голова Комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький, сказавши, що під крематорієм в столиці зібралася ціла черга з катафалків. А лікар Євген Комаровський в черговий раз гнівно звернувся до антивакцинаторів.