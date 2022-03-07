Знаменитий російський рокер переспівав свій хіт: Якщо гориш за Україну, не мовчи

"Сплін" записав антивоєнну композицію

Відомий російський рок-гурт "Сплін" у зв’язку зі збройним вторгненням росії в Україну переписав свій знаменитий хіт "Романс".

Композиція проти війни під назвою "Якщо гориш Україною — не мовчи, а говори" у виконанні соліста Олександра Васильєва поширилася по всій мережі, повідомляє "Телеграф".

"Олександр Васильєв (Сплін) переспівав свій знаменитий "Романс", додавши туди рядки про Україну", — пишуть на просторах інтернету.

Уривок із нової антивоєнної пісні рок-групи в оригіналі: И лампа не горит, и врут календари, И если ты горишь за Украину, не молчи, а говори. Ведь не опасен звук. Страшная тишина. Страшное равнодушие своих, когда вокруг идет война.

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Кліп "Сплін" на оригінальну пісню гурту "Романс"

Варто додати, що після масштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого багато російських артистів та публічних особистостей висловилися проти війни. Відповідні заяви у своїх соцмережах опублікували Юрій Дудь, Іван Ургант, Валерій Меладзе.

Нагадаємо, що раніше американська співачка Мадонна виступила зі словами підтримки України, закликавши путіна припинити військові дії.