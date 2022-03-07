Знаменитий російський рокер переспівав свій хіт: Якщо гориш за Україну, не мовчи
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"Сплін" записав антивоєнну композицію
Відомий російський рок-гурт "Сплін" у зв’язку зі збройним вторгненням росії в Україну переписав свій знаменитий хіт "Романс".
Композиція проти війни під назвою "Якщо гориш Україною — не мовчи, а говори" у виконанні соліста Олександра Васильєва поширилася по всій мережі, повідомляє "Телеграф".
"Олександр Васильєв (Сплін) переспівав свій знаменитий "Романс", додавши туди рядки про Україну", — пишуть на просторах інтернету.
Уривок із нової антивоєнної пісні рок-групи в оригіналі:
И лампа не горит, и врут календари,
И если ты горишь за Украину,
не молчи, а говори.
Ведь не опасен звук.
Страшная тишина.
Страшное равнодушие своих,
когда вокруг идет война.
Варто додати, що після масштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого багато російських артистів та публічних особистостей висловилися проти війни. Відповідні заяви у своїх соцмережах опублікували Юрій Дудь, Іван Ургант, Валерій Меладзе.
Нагадаємо, що раніше американська співачка Мадонна виступила зі словами підтримки України, закликавши путіна припинити військові дії.
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