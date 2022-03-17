Земфіра закликала "не стріляти" та показала обстріли міст України (відео)

Земфіра, що виїхала з росії, показала кадри війни в Україні

Російська співачка Земфіра представила кліп на пісню "Не стреляйте", в якому показала фото зруйнованих українських міст та затримання мітингувальників на акціях протестів у рф.

Відео було опубліковано на YouTube у четвер, 17 березня.

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Варто звернути увагу, що зі свого каналу 45-річна артистка видалила практично всі інші відеозаписи, проте залишила ролик та її кавер на пісню гурту "Океан Ельзи" "Відпусти", знятий ще 2008 року.

Також Земфіра очистила свій профіль в Інстаграм, залишивши лише пост із закликом "Ні війні" і вищезгаданий новий кліп. Співачка закрила коментарі як у соцмережі, так і на відеохостингу.

Додамо, що 24 лютого, коли росія напала на Україну, Земфіра виступила перед московською аудиторією, ніяк не коментуючи рішення своєї країни вступити у війну. Згодом з’явилася інформація, що співачка покинула росію.

2016 року на концерті у Вільнюсі Земфіра з матом попросила фанатів з України прибрати синьо-жовтий прапор — російська співачка налаштувала проти себе багатьох українських шанувальників, адже раніше вона активно підтримувала Україну. Після скандальної ситуації у Вільнюсі співачка була внесена до бази "Миротворець" за "заперечення російської агресії" та "маніпуляції суспільно значущою інформацією".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 74-річний голлівудський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян, де прокоментував своє ставлення до війни в Україні.