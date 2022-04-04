Never Again Gallery: Українські художники переосмислили плакати часів Другої світової війни

Українські художники та ілюстратори переосмислили інформаційні плакати часів Другої світової війни у зв‘язку із загарбницькою війною росії в Україні

Проєкт Never Again Gallery звертається до історичної пам’яті народів західних країн з проханням підтримати Україну в ситуації, яка дуже нагадує події 80-річної давнини.

Більш як 55 мільйонів смертей, мільйони біженців, концентраційні табори, 10 000 зруйнованих міст і сіл – після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ сказав "Ніколи знову". У 2022 році Росія сказала "Давайте ще раз".

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У період з 1939 по 1945 рік країни антигітлерівської коаліції, зокрема Велика Британія та США, створили сотні емоційних плакатів. Із закликами, інструкціями й мотивацією. Якоюсь мірою ті плакати допомогли зупинити найпечальніші події в історії людства. 80 років потому українські художники та ілюстратори адаптували 21 з тих плакатів часів Другої світової війни, щоб попросити увесь цивілізований світ, який вірить у свободу та силу демократії, допомогти Україні не допустити Третьої.

Подивитися всі оригінальні плакати та їхні адаптовані версії можна на сайті. Кожен плакат можна завантажити та надрукувати, щоб почепити на вулицях і в закладах свого міста. Офіційний акаунт проєкту в Instagram знаходиться за посиланням.

Над роботами працювали 20 українських художників й ілюстраторів. Серед них – Тетяна Якунова, Олександра Ковальова, Антон Логов, Анна Сарвіра, Марія Оз, Варвара Перекрест, Олександр Грехов, Антон Або, Аліна Кропачова, Маша Фоя, Марі Кінович, Аліна Заманова, Юлія Вус, Алекс Дерега, Марія Гермашева, сестри Фельдман, PLVNV, WE BAD, WAONE Interesni Kazki, Bravebirdie.

Фото: Never Again Gallery

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Фото: Never Again Gallery

Фото: Never Again Gallery

Фото: Never Again Gallery

Фото: Never Again Gallery

Фото: Never Again Gallery

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