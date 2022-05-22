Українська група запалила на польському ТБ, переспівавши гімн Євромайдану (відео)

Поляки простягли руку допомоги українському народові у важкі часи

Українська рок-група Kozak System та польський музичний ансамбль Enej запалили на польському фестивалі SuperHit Festiwal 2022 із піснею "Брат за брата".

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Polsat.

Брати Петро і Павло Солодуха з групи Enej виступали на сцені, а ось соліст Kozak System Іван Леньо, який після повномасштабного вторгнення рф вступив до лав поліції й брав участь в обороні Києва, був присутній лише на екранах і співав прямо з місця несення служби. Український хіт прозвучав по-новому у виконанні польсько-українського дуету.

Додамо, що пісня "Брат за брата" на слова Олександра Положинського стала одним із неофіційних гімнів Євромайдану у 2014 році. У тому ж році Kozak System виконали цю композицію разом із гуртом Enej і навіть зняли відеокліп.

"Ну, що тут скажеш – шана вам, козаки. Могли б обійтися і без цієї пісні, адже гарантію даю, що не всі глядачі були в захваті, бо фестиваль телевізійний, для мирного диванного населення, а тут на всю Польщу така потужна петарда". Хейту, мабуть, нахапалися в соцмережах? Ну нічого. На те ви й Енеї, а не якесь диско поло", — подякував Леньо групі Enej. До слова, назва польської групи походить від імені головного героя "Енеїди" Івана Котляревського.

Нагадаємо, гурт з України Kalush Orchestra виграв Євробачення-2022. Проте українців дуже розчарувало журі від України, яке оцінило виступ учасника з Польщі на 0 балів. У скандал довелося втрутитися міністру культури.