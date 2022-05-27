Білик присвятила нову пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих (відео)

52-річна артистка впевнена, що у світі немає такого зла, щоб знищити кохання

Відома українська виконавиця Ірина Білик представила свій новий кліп на пісню "Кордони".

Музичне відео було опубліковане на YouTube-каналі співачки у п’ятницю, 27 травня.

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"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і ніякі кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих", — написала Білик під відео.

У коментарях шанувальники артистки назвали її новий сингл зворушливим та справжнім шедевром. А хтось побачив у пісні себе, адже багато українок зараз чекають з фронту на своїх коханих, переживають за них, моляться за їхнє життя.

Раніше Ірина Білик розповіла, як після початку вторгнення окупаційних військ в Україну намагалася достукатися до своїх колег із країни-агресора, особливо до свого давнього друга Філіпа Кіркорова. Проте він її розчарував своєю мовчанкою, коли вона написала йому про свій будинок у селі Березівка Київської області, де місяць жили військові російської армії. За словами Білик, окупанти розгромили весь її будинок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).