Лобода, що працювала в росії, заспівала українською мовою про війну (відео)

Українська співачка представила нову пісню українською мовою "Молитва"

У п’ятницю, 3 червня, українська співачка Світлана Лобода, яка визнала, що на її батьківщині йде справжня війна, випустила україномовну пісню під назвою "Молитва" та чорно-білий кліп на неї.

Музичний ролик був опублікований на офіційному каналі виконавиці на YouTube. Артистка співає про події в Україні та обіцяє бути поряд зі своїми земляками.

Чому росії не виграти війну проти України?

"100 днів … 100 днів з початку іншого життя, інших снів, інших слів і сенсів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ і зістаріли мільйони сердець на 100 років. Було складно знову почати співати… Дуже складно! Але музика, як тонка смуга світла, пробивається крізь чорні дні. Ми ще святкуватимемо життя на нашій прекрасній землі і пісні співатимемо не від болю, а від щастя! А поки…", — написала Лобода в Інстаграмі.

Світлана Лобода "Молитва" — повний текст пісні:

Я помолюсь за кожну душу За кожний крок який не зрушив І болю вічне відчуття За кожне вкрадене життя Що забрала у нас війна Я помолюсь за кожну мати Дітей, що довелось ховати Віддати рідних назавжди Віддати дім, та мрії всі Цій ненажерливій війні Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Мечем буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Щитом стане моя молитва! Я помолюсь за нашу землю Що витримала стільки болю За кожну жінку у вікна За страх бабусі й дідуся За тих кого взяла війна Я помолюсь за перемогу Добра над злом, прошу я Бога Щоб знов країна зацвіла Щоб я тебе обійняла Щоб ця закінчилась війна Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Мечем буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Щитом буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я рукою У боротьбі темряви й світла Мечем буде моя молитва! Не бійся, я поруч з тобою Закрию від куль я собою У боротьбі темряви й світла Щитом буде моя молитва!

У коментарях під відео зазначили, що співачку хоч і засудили раніше за багаторічну роботу в росії, але вона не відмовилася від своєї країни і не поводиться байдуже, на відміну від своїх колег Таїсії Повалій та Ані Лорак.

Нагадаємо, що Світлану Лободу внесли до списку осіб, яким заборонили в’їзд до росії на 50 років. Причиною такої заборони було те, що вона засудила дії російських окупантів в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська блогерка Софія Стужук продовжує показувати, що прихильність російської аудиторії для неї важливіша за долю власної країни. Дівчина вкотре підтвердила, що не вважає росію причетною до геноциду українців.