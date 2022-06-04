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"Весна ридає, Україна палає": Макс Корж випустив потужну пісню про війну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Макс Корж випустив трек "Свой дом" Новина оновлена 04 червня 2022, 18:35
Макс Корж випустив трек "Свой дом"

Прем’єра пісні відбулася 4 червня

У суботу, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну білоруський співак і автор пісень випустив трек про війну в нашій країні.

Пісня під назвою "Свой дом" була опублікована на YouTube-каналі виконавця. За кілька годин композиція зібрала десятки тисяч лайків та тисячі захоплених коментарів.

У мережі із захопленням сприйняли композицію. Крім того, користувачі мережі відзначили сміливість виконавця, для якого ринок в росії тепер, схоже, закритий.

Мережа у захваті від нової пісні Макса Коржа — Свой Дом
Мережа у захваті від нової пісні Макса Коржа — Свой Дом

Текст пісні "Свой дом"

(Куплет 1)

Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо

Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль

С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро

Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком

"Нам чужого не надо", — кричали они в своих бесподобных речах

Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат

Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп

И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад

(Приспів)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков (О-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом

(Куплет 2)

Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось

Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов

Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна

Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено

Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор

Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор

Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму

Чё ж вы, б**дь, натворили, вы ещё не понимаете сами

(Бридж)

Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор

Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл

Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком

А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём

Кому не сиделось дома, б**дь, — лучше стены бы разбивал лбом

Кому, н**уй, хотелось повторить — так вот смотри, б**дь, и ставь на повтор

Это вы называете справедливостью, делая из детей волков

И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)

(Приспів)

(Аутро)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Но прав, кто защищает свой дом

Раніше повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода випустила українськомовну пісню під назвою "Молитва" та чорно-білий кліп на неї.

Нагадаємо, Макс Барських представив неймовірно зворушливий та чуттєвий трек на українській мові "Чекай мене".

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Макс Корж