"Весна ридає, Україна палає": Макс Корж випустив потужну пісню про війну
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Прем’єра пісні відбулася 4 червня
У суботу, на 101-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну білоруський співак і автор пісень випустив трек про війну в нашій країні.
Пісня під назвою "Свой дом" була опублікована на YouTube-каналі виконавця. За кілька годин композиція зібрала десятки тисяч лайків та тисячі захоплених коментарів.
У мережі із захопленням сприйняли композицію. Крім того, користувачі мережі відзначили сміливість виконавця, для якого ринок в росії тепер, схоже, закритий.
Текст пісні "Свой дом"
(Куплет 1)
Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо
Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль
С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро
Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком
"Нам чужого не надо", — кричали они в своих бесподобных речах
Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат
Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп
И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад
(Приспів)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Идёт война, а в ней закон
Стреляют — стреляй, все врут, но знай
Тот прав, кто защищает свой дом
Весна рыдает, Украина пылает
Мир не менялся, мир таков (О-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом
(Куплет 2)
Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось
Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов
Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна
Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено
Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор
Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор
Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму
Чё ж вы, б**дь, натворили, вы ещё не понимаете сами
(Бридж)
Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор
Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл
Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком
А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём
Кому не сиделось дома, б**дь, — лучше стены бы разбивал лбом
Кому, н**уй, хотелось повторить — так вот смотри, б**дь, и ставь на повтор
Это вы называете справедливостью, делая из детей волков
И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)
(Приспів)
(Аутро)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Но прав, кто защищает свой дом
Раніше повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода випустила українськомовну пісню під назвою "Молитва" та чорно-білий кліп на неї.
Нагадаємо, Макс Барських представив неймовірно зворушливий та чуттєвий трек на українській мові "Чекай мене".