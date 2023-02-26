Зеленський став "співавтором" 4-хвилинного синглу американської зірки кантрі (відео)

Володар "Греммі" Бред Пейслі присвятив пісню роковинам вторгнення росії в Україну

Відомий американський кантрі-співак та автор пісень Бред Пейслі, як і інші світові знаменитості, щиро підтримує нашу країну у боротьбі за незалежність та проти російських окупантів. Новий трек виконавець присвятив роковинам повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Композиція отримала назву Same Here. У пісні прямо не згадується Україна, але наприкінці звучить частина розмови Пейслі із президентом Володимиром Зеленським, у якій той із гордістю говорить про нашу країну. Наприкінці глава держави зазначає, що "між нашими країнами немає жодної відстані у таких цінностях".

"Немає ніяких відмінностей. Ви можете розмістити нас у різних місцях із різними прапорами та різними мовами, але у нас так багато спільного", – зазначає Пейслі.

Бред Пейслі — триразовий володар премії "Греммі". 2022 року під час російсько-української війни підтримав Україну і не раз проводив збори коштів на підтримку українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на річницю вторгнення Світлана Лобода презентувала кліп українською мовою. Новий трек співачки називається "По-українськи".