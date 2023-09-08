"Лизати мед прямо з вулика": Latexfauna зняли найпровокаційніший український кліп (відео)

Це найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу, заявили музиканти

Український гурт Latexfauna представив своїм шанувальникам дуже провокаційний музичний кліп, як зазначають самі музиканти, "найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу". Але таким чином хлопці хочуть допомогти ЗСУ.

На YouTube-каналі колектив виклав відверте відео на композицію MASANDRA. В ньому зображується тільки одна сцена, де соліст Latexfauna Дмитро Зезюлін нібито робить кунілінгус дівчині. Також в кінці вокаліст заспівав німецькою мовою.

Створили настільки пікантний кліп артисти не просто так, а щоб допомогти ЗСУ. Щоб побачити бекстейдж того, як знімалося відео, гурт виклав більше візуального контенту на сервіс для дорослих OnlyFans, де за невелику суму покажуть найцікавіше — без цензури. Ці кошти підуть на закупівлю дронів для української армії.

"Давайте без лишньої скромності. Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоу-бізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо "лизати мед прямо з вулика", а хто цього не робе, той – бідолаха, сорян. І якщо ви хочете подивитися на процес зйомок сього шедевру від пана Інді Хайта, то підписуйтеся на наш OnlyFans, там ви побачите всі нюанси зйомок. А всі гроші з ваших підписок ми направимо на закупівлю дронів для ЗСУ", — заявили учасники Latexfauna під відео.

Додамо, що кліп зняв популярний українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хаїт, який вже відзначився роботою з гуртом. Минулого року Latexfauna представили відео Cherkaschyna, де були показані звабливі танці самих музикантів.

Що відомо про гурт Latexfauna

Заснований у 2015 році в Києві Latexfauna — український музичний гурт у жанрі чилвейв. Виконує пісні українською та суржиком. Перший альбом був випущений у травні 2018 року, і на 16 травня був запланований живий виступ з презентацією цієї платівки в клубі Atlas у Києві. Другий альбом Senbernar був випущений 30 вересня 2022 року і був присвячений Богдану Уцесі, першому керівнику гурту. У складі Latexfauna 5 учасників — вокаліст Дмитро Зезюлін, Ілля Случанко — гітара, Олександр Димань — бас-гітара, Олександр Мильніков — клавішні (ex- Practical Senses), Максим Гребінь — барабани.

Раніше повідомлялось, що на концерті гурту Imagine Dragons у Тбілісі (Грузія) стався скандал із прапором України. Це дуже неприємний момент для шанувальників американців.