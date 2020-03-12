До і після: щоб річ виглядала, як нова, її досить просто відмити

Первісний вигляд предметів, якими ми користуємося на щоденній основі, стирається з нашої пам'яті, і ми вже не пам'ятаємо, якими вони були тоді, коли тільки з'явилися у нас вдома.