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П'ятниця, 13.03.2020
Реалістичні 3D-торти від Моллі Роббінс (Фото)
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Реалістичні 3D-торти від Моллі Роббінс (Фото)

Моллі Роббінс (Molly Robbins) з англійського графства Ланкашир займається кондитерським мистецтвом останні 10 років. Вона робить 3D-торти, які іноді виглядають настільки реалістично, що замовникам навіть не хочеться їх є. За словами 28-річної англійки, на виготовлення одного торта може піти від декількох годин до одного тижня ─ залежно від його розміру.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Торти, Моллі Роббінс, 3D-торти, Реалістичні 3D-торти, Мистецство.
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