Реалістичні 3D-торти від Моллі Роббінс (Фото) Моллі Роббінс (Molly Robbins) з англійського графства Ланкашир займається кондитерським мистецтвом останні 10 років. Вона робить 3D-торти, які іноді виглядають настільки реалістично, що замовникам навіть не хочеться їх є. За словами 28-річної англійки, на виготовлення одного торта може піти від декількох годин до одного тижня ─ залежно від його розміру.