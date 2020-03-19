Скачать
Четвер, 19.03.2020
Справжній релакс, якого потребує кожен (Фото)
1 / 23

Справжній релакс, якого потребує кожен (Фото)

П'ятниця вже з самого ранку в своєму розпорядженні до релаксу. Ви помітили, що робочі дні по п'ятницях проходять набагато легше і швидше? Це все тому, що люди вже налаштувалися на відпочинок і байдикування. А де ще краще вдатися до релаксу і нічогонероблення як не в зручному гамаку?
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Відпочинок, П'ятниця, Як треба відпочивати.
16:30 Сьогодні Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся