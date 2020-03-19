Справжній релакс, якого потребує кожен (Фото) П'ятниця вже з самого ранку в своєму розпорядженні до релаксу. Ви помітили, що робочі дні по п'ятницях проходять набагато легше і швидше? Це все тому, що люди вже налаштувалися на відпочинок і байдикування. А де ще краще вдатися до релаксу і нічогонероблення як не в зручному гамаку?