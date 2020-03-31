Творчий погляд: малюнки, наповнені креативними ідеями (Фото)

Крістоф Німан (Christoph Niemann) є художником, який просто переповнений креативними ідеями і знаходить натхнення буквально в усьому. Коли він не зайнятий створенням серйозних і проникливих карикатур для New York Times та інших авторитетних видань, він створює сверхкреатівние ілюстрації для власного задоволення, використовуючи звичайні предмети побуту.