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Вівторок, 31.03.2020
Творчий погляд: малюнки, наповнені креативними ідеями (Фото)
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Творчий погляд: малюнки, наповнені креативними ідеями (Фото)

Крістоф Німан (Christoph Niemann) є художником, який просто переповнений креативними ідеями і знаходить натхнення буквально в усьому. Коли він не зайнятий створенням серйозних і проникливих карикатур для New York Times та інших авторитетних видань, він створює сверхкреатівние ілюстрації для власного задоволення, використовуючи звичайні предмети побуту.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Мистецтво, Творчість, Кристоф Ниман, Малюнок.
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