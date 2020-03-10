Ніколь Кідман знімається у фільмі "Випускний"

Відомо, що фільм створює стрімінгова компанія Netflix.

Сюжет кінострічки "Випускний" базується на однойменному бродвейському шоу, яке має шалений успіх. Трупа одержимих зірок театру приїжджає у маленьке консервативне містечко Індіани, щоб підтримати школярку, яка хоче прийти на випускний зі своєю дівчиною.

Привертає увагу й зірковий склад кінопроєкту: у фільмі глядачі побачать Ніколь Кідман, Меріл Стріп, Джеймса Кордена, Ендрю Реннеллса, Керрі Вашингтон та інших голлівудських зірок. Прем'єра запланована на травень 2020 року.