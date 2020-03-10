Ніколь Кідман знімається у фільмі "Випускний"

За даними Just Jared, папараці зробили світлини у п'ятницю, 6 березня, у Лос-Анджелесі. Саме там побачили Ніколь Кідман, яка крокувала між павільйонами у зеленій мінісукні з пір'ям. Вбрання нагадувало тінейджерський стиль, який стилісти доповнили кросівками. Такий образ дещо незвичний для Ніколь Кідман, яка у буденному житті надає перевагу класичному та елегантному одягу.
Відомо, що фільм створює стрімінгова компанія Netflix.
Сюжет кінострічки "Випускний" базується на однойменному бродвейському шоу, яке має шалений успіх. Трупа одержимих зірок театру приїжджає у маленьке консервативне містечко Індіани, щоб підтримати школярку, яка хоче прийти на випускний зі своєю дівчиною.
Привертає увагу й зірковий склад кінопроєкту: у фільмі глядачі побачать Ніколь Кідман, Меріл Стріп, Джеймса Кордена, Ендрю Реннеллса, Керрі Вашингтон та інших голлівудських зірок. Прем'єра запланована на травень 2020 року.