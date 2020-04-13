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Понеділок, 13.04.2020

Netflix представив тизер до нового сезону "Мертвий для мене"

Netflix презентував тизер другого сезону серіалу "Мертвий для мене" з датою прем'єри - всі десять епізодів вийдуть 8 травня. Крістіна Епплгейт та Лінда Карделліні повернуться до головних ролей. Шоураннером проекту виступає Ліз Фелдман. За сюжетом, Джен (Епплгейт) оплакує свого чоловіка і знайомиться на терапії із загадковою Джуді (Карделліні). Жінки починають дружити, однак секрети обох загрожують зруйнувати налагоджені відносини.
112.ua
Фото: скриншот з відео
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Фильм, Тизер, Netflix, Мертвий для мене.
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